4 خلطات طبيعية لشعر لامع!

دائماً ما نبحث عن الشعر اللامع من خلال شراء الكثير من المنتجات التجارية، ونجهل أنّ هناك مواد طبيعية متاحة لدينا قد تجعلنا نحصل على الشعر اللامع الذي نحلم به بكل سهولة وأقل تكلفةً، فضلًا عن متعة التجربة، ولاسيما إن كانت مع الصديقات أو القريبات.

إليك هذه الوصفات الساحرة من "سيدتي نت" للحصول على شعر لامع وجذاب لتجربيها مع صديقاتك في عطلة هذا الأسبوع:



1.زيت جوز الهند: من السهل الحصول على زيت جوز الهند من أحد محلات العطارة. وكل ما عليك فعله للاستفادة منه في لمعان الشعر هو وضع زيت جوز الهند على شعرك، ثم لفّيه على شكل كعكة واتركيه لمدة ساعتين على الأقل، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر واغسليه كالمعتاد بالشامبو والبلسم. وستحصلين على شعر لامع ورائع في الحال.

2.الأفوكادو: هو من الفواكه السحرية لجمال وتألق شعرك، كل ما عليك فعله هو هرس ثمرة من الأفوكادو ووضعها على جذور شعرك لضمان تغذيتها جيداً، اتركيها لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد. يمكنك إمضاء هذه الفترة بهرس ثمرة أخرى من الأفوكادو وتغذية بشرتك بها.

3.الزبادي: إذا شعرتِ بتساقط شعرك بكثرة وتقصفه وبهتانه، قومي بمزج كوب من الزبادي مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وضعيه على شعرك من الجذور حتى الأطراف ولفّي شعرك بمنشفة نظيفة واتركيه لساعة على الأقل، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد وستحصلين على شعر أقوى وألمع.

4.المايونيز: يحتوي المايونيز على مواد أكسدة قوية تساعد على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف. كل ما عليك فعله هو وضع المايونيز من جذور حتى أطراف شعرك، ثم اتركيه لنصف ساعة على الأقل، بعدها اغسليه كالمعتاد وستحصلين على شعر لامع.