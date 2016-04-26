مكياج خاص بالحواجب الأنيقة منMac

الحواجب الممتلئة، الطويلة، الكثيفة طبيعياً وذات القوس الجميل مع كل ميزاتها المتفردة هي بحد ذاتها معبرة للغاية كأية ملامح أخرى من ملامح الوجه. ماك تضع الحواجب أخيراً في مكانها المناسب تحت بقعة الضوء مع مجموعة من المنتجات الحرفية الرائعة.

row Duo

Blonde omega/soba

Redhead espresso/cork

Brunette brun/coquette

Brushes

266 Small Angle

204 Lash

Big Brow Pencil

Fling أشقر

Lingering بني دافئ متوسط

Coquette بني طبيعي متوسط

Cork أحمر

Spiked أسمر غني

Fluidline Brow Gelcreme

Deep Dark Brunette أسمر غني

Dirty Blonde بني رمادي ناعم

True Brunette بني ناعم

Veluxe Brow Liner

Strawberry Blonde soft رمادي داكن بيج مطفي دافئ

Brunette رمادي متوسط مطفي

Redhead بني ناعم

Deep Brunette بني مسود مطفي

Deep Dark Brunette شوكولا غامق

Omega pale رمادي داكن ناعم

Taupe بني غامق

Dirty Blonde بني رمادي ناعم

Velvetone بني مسود غامق

Fling light أشقر رمادي

طقم الحواجب

Girl Boy أشقر

Beguile رمادي داكن

Clear clear

حواجب العيون

Tapered red brown

Delineated cork taupe

Spiked rich brunette