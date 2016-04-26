مكياج خاص بالحواجب الأنيقة منMac
الثلاثاء 26-04-2016 15:27
الحواجب الممتلئة، الطويلة، الكثيفة طبيعياً وذات القوس الجميل مع كل ميزاتها المتفردة هي بحد ذاتها معبرة للغاية كأية ملامح أخرى من ملامح الوجه. ماك تضع الحواجب أخيراً في مكانها المناسب تحت بقعة الضوء مع مجموعة من المنتجات الحرفية الرائعة.
row Duo
Blonde omega/soba
Redhead espresso/cork
Brunette brun/coquette
Brushes
266 Small Angle
204 Lash
Big Brow Pencil
Fling أشقر
Lingering بني دافئ متوسط
Coquette بني طبيعي متوسط
Cork أحمر
Spiked أسمر غني
Fluidline Brow Gelcreme
Deep Dark Brunette أسمر غني
Dirty Blonde بني رمادي ناعم
True Brunette بني ناعم
Veluxe Brow Liner
Strawberry Blonde soft رمادي داكن بيج مطفي دافئ
Brunette رمادي متوسط مطفي
Redhead بني ناعم
Deep Brunette بني مسود مطفي
Deep Dark Brunette شوكولا غامق
Omega pale رمادي داكن ناعم
Taupe بني غامق
Dirty Blonde بني رمادي ناعم
Velvetone بني مسود غامق
Fling light أشقر رمادي
طقم الحواجب
Girl Boy أشقر
Beguile رمادي داكن
Clear clear
حواجب العيون
Tapered red brown
Delineated cork taupe
Spiked rich brunette