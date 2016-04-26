المشاورات اليمنية تستأنف جلساتها بالكويت بعد توقف استمر 24 ساعة

>استؤنفت اليوم الثلاثاء جلسات مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها الكويت منذ يوم الخميس الماضى برعاية الأمم المتحدة، بعد توقف استمر 24 ساعة إثر اختلاف وتبيان وجهات النظر بين الأطراف اليمنية حول بنود جدول الأعمال لاسيما ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار.

وحضر جلسة المباحثات - التى تعقد فى قصر بيان تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد - مختلف القوى السياسة اليمنية الممثلة فى الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبى العام.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد التقى اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بمناسبة استضافة الكويت مشاورات السلام، كما التقى كلا حدة رئيس وفد المؤتمر الشعبى العام عارف عواض الزوكا ورئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام فليته، إضافة إلى رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وعقد ولد الشيخ أحمد - أمس - سلسلة مشاورات مع رؤساء الوفود اليمنية الثلاثة تطرقت إلى موضوعات أساسية تتعلق بمضمون إطار عام اقترحته الأمم المتحدة ويوضح هيكلية وإطار العمل فى الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب المبعوث الأممى - فى بيان عقب الاجتماع - عن ارتياحه للتحسن الملحوظ فى تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبى الحالى للوضع الأمنى فى اليمن، مؤكدا أن التقارير الواردة من اليمن تفيد بوجود تحسن ملحوظ والتزام من قبل الأطراف اليمنية بوقف الأعمال القتالية.

وأوضح أن لجنة التهدئة والتواصل تبذل جهودا جبارة مع اللجان المحلية من اجل ضمان سلامة وأمن اليمنيين، مؤكدا أن التوصيات التى صدرت عقب جلسات المشاورات يوم /الأحد/ الماضى وجهود ممثلى الوفود الذين كلفوا بمتابعة تثبيت الأعمال القتالية فى المشاورات سوف تسهم فى استقرار الوضع الأمنى باليمن.

وكانت جلسات المشاورات - التى عقدت /الأحد/ الماضى - ركزت على بند تثبيت وقف إطلاق النار فى اليمن بشكل شامل وهو البند الذى احتل الصدار فى المناقشات طوال الجلسات منذ انطلاقها يوم الخميس الماضي.

كما استعرضت الجلسات نتائج لجنة التهدئة الثنائية، التى تم تشكيلها أخيرا لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار بالتواصل مع اللجان المحلية والأطراف المعنية، إضافة إلى تقرير قدم من أعضاء اللجنة الثنائية حول ابرز المعوقات التى تعترض سير الأعمال والمقترحات اللازمة لتجاوزها بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها على اكمل وجه وصولا إلى تثبيت كامل وشامل لوقف إطلاق النار.

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