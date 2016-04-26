أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المشاورات اليمنية تستأنف جلساتها بالكويت بعد توقف استمر 24 ساعة

Google+ Print
المشاورات اليمنية تستأنف جلساتها بالكويت بعد توقف استمر 24 ساعة المشاورات اليمنية تستأنف جلساتها بالكويت بعد توقف استمر 24 ساعة

>استؤنفت اليوم الثلاثاء جلسات مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها الكويت منذ يوم الخميس الماضى برعاية الأمم المتحدة، بعد توقف استمر 24 ساعة إثر اختلاف وتبيان وجهات النظر بين الأطراف اليمنية حول بنود جدول الأعمال لاسيما ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار.

وحضر جلسة المباحثات - التى تعقد فى قصر بيان تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد - مختلف القوى السياسة اليمنية الممثلة فى اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبى العام.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد التقى اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بمناسبة استضافة الكويت مشاورات السلام، كما التقى كلا حدة رئيس وفد المؤتمر الشعبى العام عارف عواض الزوكا ورئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام فليته، إضافة إلى رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وعقد ولد الشيخ أحمد - أمس - سلسلة مشاورات مع رؤساء الوفود اليمنية الثلاثة تطرقت إلى موضوعات أساسية تتعلق بمضمون إطار عام اقترحته الأمم المتحدة ويوضح هيكلية وإطار العمل فى الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب المبعوث الأممى - فى بيان عقب الاجتماع - عن ارتياحه للتحسن الملحوظ فى تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبى الحالى للوضع الأمنى فى اليمن، مؤكدا أن التقارير الواردة من اليمن تفيد بوجود تحسن ملحوظ والتزام من قبل الأطراف اليمنية بوقف الأعمال القتالية.

وأوضح أن لجنة التهدئة والتواصل تبذل جهودا جبارة مع اللجان المحلية من اجل ضمان سلامة وأمن اليمنيين، مؤكدا أن التوصيات التى صدرت عقب جلسات المشاورات يوم /الأحد/ الماضى وجهود ممثلى الوفود الذين كلفوا بمتابعة تثبيت الأعمال القتالية فى المشاورات سوف تسهم فى استقرار الوضع الأمنى باليمن.

وكانت جلسات المشاورات - التى عقدت /الأحد/ الماضى - ركزت على بند تثبيت وقف إطلاق النار فى اليمن بشكل شامل وهو البند الذى احتل الصدار فى المناقشات طوال الجلسات منذ انطلاقها يوم الخميس الماضي.

كما استعرضت الجلسات نتائج لجنة التهدئة الثنائية، التى تم تشكيلها أخيرا لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار بالتواصل مع اللجان المحلية والأطراف المعنية، إضافة إلى تقرير قدم من أعضاء اللجنة الثنائية حول ابرز المعوقات التى تعترض سير الأعمال والمقترحات اللازمة لتجاوزها بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها على اكمل وجه وصولا إلى تثبيت كامل وشامل لوقف إطلاق النار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك