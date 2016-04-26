الأردن يرفض دخول باخرة سياحية بريطانية شواطئ العقبة

>رفضت السلطات الأردنية اليوم الثلاثاء دخول باخرة سياحية بريطانية على متنها نحو 2403 سياح من دخول شواطئ العقبة؛ بسبب تسجيل عدد من الإصابات بين السياح بجرثومة (نوروفيرس).

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هانى الملقى - لوكالة (عمون) الأردنية الإخبارية المستقلة - إن السلطات الأردنية منعت السفينة من الدخول بموجب قانون الصحة العامة الأردني، مبينا بأنه تم الطلب من وكيل الباخرة عدم دخولها المياه الإقليمية وهو ما تم حيث أكملت مسارها فى البحر الأحمر.

وكانت موقع (بى بى سي) البريطانى قد نقل عن متحدث باسم الشركة المالكة للسفينة (مارى 2) السياحية تأكيده حدوث عدوى جرثومة (نوروفيرس) بين سائحين اثنين على متن السفينة التى انطلقت من مدينة وميناء (اوثهامبتون)، مبينا بأنه تم رفض الإذن للسفينة بالرسو فى صلالة بسلطنة عمان وشواطئ العقبة على الرغم من المفاوضات المكثفة مع سلطات الميناءين فى البلدين.

وتصيب جرثومة (نوروفيرس) الإنسان وعددا من الحيوانات مثل البقر والفئران وهو مرض فيروسى شديد العدوى وإذا لم يعالج المرض ينتج عنه الجفاف من ثم الوفاة والأكثر عرضة للإصابة به الأطفال الرضع والأطفال وكبار السن..كما يصاب بها 20 مليون شخص سنويا بمعدل 800 حالة وفاة وتتسبب فى دخول أكثر من 60 ألف شخص المستشفى سنويا بسبب تلك الجرثومة.

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