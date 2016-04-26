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الاتحاد الأوروبى:جاهزون لتعطيل العقوبات على رافضى الاتفاق السياسيى الليبى

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الاتحاد الأوروبى:جاهزون لتعطيل العقوبات على رافضى الاتفاق السياسيى الليبى الاتحاد الأوروبى:جاهزون لتعطيل العقوبات على رافضى الاتفاق السياسيى الليبى

>قالت سفيرة الاتحاد الأوروبى إلى ليبيا ناتاليا أبوستولوفا إن المجتمع الدولى جاهز لعدم تفعيل العقوبات على المعرقلين للاتفاق السياسى فى حال أبدى هؤلاء تغييرا فى سياستهم.

وأضافت أبوستولوفا خلال مؤتمر صحفى مشترك عقدته اليوم، بالقاعدة البحرية بطرابلس مع السفير الألمانى كرستيان فالتر موخ والمبعوث الإيطالى إلى ليبيا السفير جورجيو ستاراتشي،،عقب لقائهم بأعضاء المجلس الرئاسى برئاسة فائز السراج،أنه تطالب مجلس النواب الليبى بعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق فى أقرب وقت، لأن الشعب الليبى يستحق حكومة قوية، وتقول إن الاتحاد الأوروبى يعترف بحكومة الوفاق ويتعامل معها.

من جانبه ،قال مبعوث الإيطالية إلى ليبيا خلال المؤتمر الصحفى اليوم، إن رئيس الوزراء الإيطالى أكد أن الحرب على تنظيم الدولة ستكون بأيدى وقرارات ليبية، وأنهم جاهزون لمساعدة الجيش الليبى فى الجانب التقني، وتقديم التدريب.

وأضاف أن إيطاليا تعترف بحكومة الوفاق الوطني، وسوف نعمل على استضافة مؤتمر فى روما لتعزيز الدعم لحكومة الوفاق والمؤسسات العاملة معها، وبدوره قال السفير الألمانى لدى ليبيا كرستيان فالتر موخ ،هناك استعداد كبير من المجتمع الدولى لمساعدة ليبيا، والمساعدة تم تأكيدها أمس فى اجتماع قادة الدول العظمى فى ألمانيا، وهم جاهزون لمساعدة ليبيا دون شروط.

ووصلت أبوستولوفا إلى طرابلس ظهر اليوم مع وفد أوروبى يضم السفير الألمانى كرستيان فالتر موخ والمبعوث الإيطالى إلى ليبيا جورجيو ستاراتشى للقاء أعضاء المجلس الرئاسى برئاسة فايز السراج بمقر القاعدة البحرية.
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مصر 365

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