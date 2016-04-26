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ولى عهد دبى يوجه بسرعة تنفيذ توجيهات محمد بن راشد حول تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومى

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ولى عهد دبى يوجه بسرعة تنفيذ توجيهات محمد بن راشد حول تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومى ولى عهد دبى يوجه بسرعة تنفيذ توجيهات محمد بن راشد حول تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومى
أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، أن القطاع الخاص شريك أساسى وله دور وواجب محورى فى تنمية المجتمع، ووجه فى اجتماع المجلس التنفيذى بسرعة تنفيذ توجيهات محمد بن راشد حاكم دبى بشأن تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومى.

وقال حمدان فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "وجهنا خلال اجتماع المجلس التنفيذى بسرعة تنفيذ توجيهات محمد بن راشد بشأن تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي"، مضيفاً "كما وجهنا الجهات الحكومية باعتماد علامة دبى للوقف ضمن معايير المفاضلة بين الشركات فى المشتريات والتعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية".

واستطرد: "علامة دبى للوقف التى أطلقها محمد بن راشد تسهم فى إبراز الدور المجتمعى للشركات من خلال إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية بمفهوم الوقف المبتكر"، مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص فى تنمية المجتمع فقال "القطاع الخاص شريك أساسى وله دور وواجب محورى فى تنمية المجتمع.. والقطاع الحكومى يجب أن يشارك فى تحفيز القطاع الخاص على المساهمة المجتمعية".


>تنفيذ توجيهات محمد بن راشد حول تطبيق منظومة الجيل الرابع (1)

تنفيذ توجيهات محمد بن راشد حول تطبيق منظومة الجيل الرابع (2)

تنفيذ توجيهات محمد بن راشد حول تطبيق منظومة الجيل الرابع (3)

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