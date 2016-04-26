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تعرف على مواصفات الفسيخ الجيد وخطوات إعداده الصحية فى المنزل

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تعرف على مواصفات الفسيخ الجيد وخطوات إعداده الصحية فى المنزل تعرف على مواصفات الفسيخ الجيد وخطوات إعداده الصحية فى المنزل
مع اقتراب احتفالات شم النسيم، نظم اليوم المركز القومى للبحوث قسم الشعب البحرية مؤتمرا للتوعية بالخطوات الصحية لتفادى مخاطر تناول الفسيخ والأسماك المملحة.

يقول الدكتور جمال فؤاد محمد، أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بالمركز القومى للبحوث، الفسيخ هو طعام فاسد متحلل عفن لا يختلف عن الحيوانات النافقة وترفضه دول العالم، ولكنه عادة مصرية واعتدنا على تناوله فى احتفالات شم النسيم وهو ما جعل وزارة الصحة تضع مواصفات محددة للفسيخ حتى يصبح آمنا على صحة المواطنين.

ويضيف، هناك علامات تنذر المستهلك بفساد سمك الفسيخ وهى:


>1. وجود صدأ على السمكة نتيجة أكسدة .
>2. انبعاث رائحة كريهة من السمكة.
>3.تغيير لون الجلد الخاص بالسمكة.
>4. عكارة عدسة عين السمكة بشكل كبير.
>5. تغير لون لحم السمك عن اللون الوردى.

ويشير الدكتور جمال فؤاد إلى أن تفسيخ أو تمليح السمك يمكن القيام به فى المنزل حتى نتأكد من سلامته، ويتابع: هناك خطوات هامة علينا أخذها فى الاعتبار عند القيام بتمليح السمك البورى بالمنزل وهى:

1. اختيار السمك الجيد والطازج قبل البدء فى تمليحه.

2. اتباع أساليب النظافة الخاصة بالسمك لعدم حتى لا نسمح بتلوث السمكة قبل تمليحها وهو ما يجعلها أكثر ضررا.

3. اختيار ملح جيد والابتعاد عن ملح السياحات الذى يقوم باستخدامه العديد من المصانع فى تمليح السمك لانه غير صحى لزيادة نسبة المعادن الضارة ويؤدى إلى الفشل الكلوى وضعف الجهاز المناعى.

4. الملح لا يعقم السمك ولا يمكن اعتباره كمادة مطهرة لأنه لا يمنع حدوث الاكسدة بل يجعلها سريعة.
>5. الملح المستخدم فى التمليح لابد أن يحتوى على 97.5% كلوريد الصوديوم ولا تزيد نسبة الكالسيوم فيه عن 0.6% والشوائب والماغنسيوم لا تزيد عن 0.1% لأنها غير مرغوبة.

6. الملح يكون معبأ فى أكياس محكمة الغلق وعديم الرائحة وناصع البياض وسريع الذوبان وخاليا من الشوائب والأتربة.

ويقدم الدكتور جمال فؤاد خطوات التمليح الجيدة وهى 3 طرق:
>التمليح الجاف: توضع الأسماك فى براميل بها ملح بكميات تساوى 25% إلى 30% من وزن الأسماك، مع إحكام الغلق ووضعه فى منطقة بدرجة حرارة منخفضة حتى لا تفسد الأسماك قبل وصول الملح له.

التمليح الرطب: يتم استخدام المحاليل الملحية المشبعة بنسبة 26% من وزن السمكة وهى طريقة أسرع من الطريقة الأولى ولكن الصلاحية الخاصة به أقل.

التمليح المختلط: وهى مزيج من استخدام الملح الجاف، حيث نضع المحلول الملحى فى قاع الإناء ثم السمك وعليه طبقات الملح الجاف.

وينصح الدكتور جمال المواطنين بأهمية الابتعاد عن الفسيخ نظرا لمشاكله الصحية وفى حالة الرغبة فى تناوله يمكن القيام بإعداده فى المنزل.

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