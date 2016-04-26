ليلة_الأبطال - ' BBC ' .. وحكاية 8 أهداف في مرمى مانشستر سيتي

الإصابات لم ترحم خط هجوم ريال مدريد هذا الموسم وتسببت في ظهور كريم بنزيمة وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو سويا في 3 مباريات فقط هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

ذلك بسبب الإصابات المختلفة التي لحقت بجاريث بيل لفترة طويلة ثم بنزيمة، ولكن اليوم الثلاثاء يبدو بأن الثلاثي في طريقهم للظهور معا مرة أخرى أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ويملك ثلاثي الـBBC رصيد جيد من الأهداف في مرمى الأندية الإنجليزية بشكل عام، وفي مرمى فريق مانشستر سيتي على وجه التحديد، حيث يملك الثلاثي 8 أهداف في مرمى مانشستر سيتي قبل مباراة اليوم.

كريستيانو رونالدو

وبداية من رونالدو - أكثر عناصر الـ "BBC" تهديفا هذا الموسم - يملك البرتغالي 4 أهداف في مرمى مانشستر سيتي وذلك بداية من موسم 2004/2003 وأول أهدافه بكأس الاتحاد الإنجليزي كانت في مرمى مانشستر سيتي، ونجح كريستيانو رونالدو الشاب في ذلك الوقت في إحراز هدف وصناعة أخر لفان نستلروي في تلك المباراة.

وفي موسم 2006/2007 نجح كريستيانو في الوصول لمرمى مانشستر سيتي مرتين بداية من دربي مانشستر بالدور الأول الذي شهد إحراز رونالدو للهدف وصناعة أخر لواين روني، وأحرز كريستيانو هدف الفوز في دربي الدور الثاني بذلك الموسم وليكون هذا الهدف هو أول أهداف رونالدو بملعب الاتحاد.

وبموسم 2008/2009 أحرز رونالدو ثالث أهدافه في مرمى مانشستر سيتي وكانت بمباراة الدوري الثاني من الدوري الإنجليزي في مباراة انتهت لصالح مانشستر يونايتد بنتيجة 2/0.

وبعد إنتقاله إلى ريال مدريد، واجه رونالدو فريق مانشستر سيتي مرتين بدور المجموعات وأحرز خلالهم هدف وحيد ولكنه كان هدف الفوز بالبيرنابيو بالدقائق الأخيرة من المباراة وكان هذا الهدف هو أول أهدافه في مرمى الحارس الإنجليزي جو هارت.

واجه رونالدو فريق مانشستر سيتي في 13 مباراة وفاز فريق رونالدو في 8 مباريات وخسر في ثلاثه وتعادل في مباراتين وغاب عن دربي مانشستر مرتين بسبب المشاركة مع المنتخب البرتغالي.

بنزيمة

ويجيد الطرف الثاني في تركيبة الـBBC التسجيل بالأندية الإنجليزية حيث واجه كريم بنزيمة الفرق الإنجليزية في 10 مباريات من خلال مباراتين مع ليون في دوري أبطال أوروبا و8 مباريات مع ريال مدريد.

وأحرز بنزيمة 6 أهداف في مرمى الفرق الإنجليزية، من بينهم هدفين في مرمى مانشستر سيتي بدور المجموعات بموسم 2011/2012.

وكان أول أهداف بنزيمة في مرمى الأندية الإنجليزية من نصيب فريق مانشستر يونايتد بموسم 2008/2009 خلال مواجهتهم لليون الفرنسي وكانت أخر أهداف بنزيمة بالأندية الأنجليزية حتى الآن في مرمى فريق ليفربول الموسم الماضي حيث نجح في إحراز هدفين في أنفيلد وهدف في سانتياجو بيرنابيو.

جاريث بيل

وعلى غرار رونالدو، وبسبب تواجده في الدوري الإنجليزي قبل إنتقاله لريال مدريد، واجه الويلزي فريق ماشستر سيتي عدة مرات كانت بدايتها بموسم 2006/2007 مع ساوثامبتون، فعلى الرغم من تواجد فريق بيل بدوري الدرجة الثانية بهذا الوقت إلا أن قرعة الكأس أوقعتهم في طريق مانشستر سيتي.

وبعد إنتقاله لتوتنام، جاءت أول مشاركة لبيل أمام مانشستر سيتي كأساسي بموسم 2009/2010 بملعب الاتحاد وفاز فريق بيل بهدف مقابل لا شىء ولكنه لم يصنع أو يسجل في تلك المباراة.

وجاءت أول أهداف بيل في مرمى مانشستر سيتي وفي مرمى جو هارت على استاد الاتحاد بموسم 2011/2012 في المباراة التي خسرها توتنام "بيل" بنتيجة 3/2.

وبموسم 2012/2013 بالدور الثاني من الدوري الإنجليزي قاد جاريث بيل توتنام للفوز على سيتي بنتيجة 3/1 ونجح في تلك المباراة في صناعة هدف وإحراز ثاني أهدافه في مرمى مانشستر سيتي ولتكون تلك المباراة هي أخر مواجهاته أمام مانشستر سيتي بقميص توتنام ولينتقل بعد ذلك إلى ريال مدريد.