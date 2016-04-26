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الانتهاء من تحضيرات «رالي الأردن» لانطلاقه 5 المقبل

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الانتهاء من تحضيرات «رالي الأردن» لانطلاقه 5 المقبل الانتهاء من تحضيرات «رالي الأردن» لانطلاقه 5 المقبل

أرشيفية

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لرالي الأردن، المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات عثمان ناصيف، الانتهاء من التحضيرات استعدادا لانطلاق رالي الأردن – ثالث جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات في الخامس من شهر أيار المقبل.

وينطلق الرالي من العبدلي الجديد قلب العاصمة عمان إلى البحر الميت أخفض نقطة على سطح الأرض، برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات.

وأكد ناصيف أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والجهات الرسمية والشركات الداعمة والمتطوعين بذلوا جهودا جبارة من أجل إعداد وتجهيز الرالي بالصورة المشرقة التي تليق بالأردن.

وحول التحضيرات والتجهيزات التي تسبق رالي الأردن، قال ناصيف:” إنه من النواحي الفنية تم إعداد مراحل رالي الأردن بالشكل المطلوب، بعد سيول الأمطار التي هطلت مؤخرا، مشيرا الى وزارة الأشغال العامة والإسكان باعتبارها شريكاً استراتيجياً لرالي الأردن، قامت بإجراء صيانة لبعض مراحل الرالي وتعزيز كفاءة خطوط الانجرافات، كما تم إعداد مراحل الرالي والمرحلة الاستعراضية بالتعاون مع أمانة عمان وذلك لضمان إقامة رالي الأردن بأفضل صورة.

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