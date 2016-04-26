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5 أفكار لنزع ملصقات الأسعار عن الهدايا

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الثلاثاء 26-04-2016 15:25

من الضروري نزع بطاقات السعر عن الهدايا قبل تقديمها. ولإزالتها بسهولة وبدون ترك أثر، "سيدتي. نت" يقدم الأفكار الآتية:

1- تذيب حرارة مجفّف الشعر (السيشوار) المعتدلة، الملصق بسهولة.
2- يمكن مسح مكان الملصق بقليل من زيت الزيتون، ثم نزع الملصق تحت الماء الدافئ.
3- كذلك، يفرك الملصق بنصف حبة من الليمون الحامض، ثم ينزع بعد 25 دقيقة.
4- يوضع القليل من مزيل طلاء الأظافر على قطعة من القطن، ويفرك بها الملصق حتى إزالته.
5- يوضع القليل من "المايونيز" مكان العلامة المراد التخلص منها، مع الانتظار لحوالي 10 دقائق، ثم إزالة الملصق باليدين، وتمرير الماء البارد لخفي الآثار.

 

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