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وزير الداخلية البلجيكي: أسوأ أمر يمكن القيام به هو اتخاذ الإسلام كعدو لنا

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وزير الداخلية البلجيكي: أسوأ أمر يمكن القيام به هو اتخاذ الإسلام كعدو لنا وزير الداخلية البلجيكي: أسوأ أمر يمكن القيام به هو اتخاذ الإسلام كعدو لنا

البرلمان الأوربي _ أرشيفية

أعلن وزير العدل البلجيكي، كوين غينس، أن “عدد المسلمين سيفوق عدد المسيحيين في أوروبا قريبا”، وذلك خلال جسلة استماع إليه في البرلمان الأوروبي، وفق ما نشر موقع “دايلي ستار” البريطاني.
> وقال وزير العدل البلجيكي إن “هناك تحولا سيطرأ قريبا على موازين القوى، بسبب قلة ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، ولتواجد عدد كبير من المسلمين في البلاد”.
> غير أن وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، حذر من أن “أسوأ أمر يمكن القيام به هو اتخاذ الإسلام كعدو لنا”، مضيفا أن “وصف كل المسلمين بأعداء لنا قد يزيد الطين بلة”.
> وأضاف جامبون: “ينبغي علينا إشراك المسلمين في صفوفنا من أجل القضاء على الإرهابيين”.
> وجاءت هذه التصريحات أثناء جلسة استماع إلى الوزيرين على مستوى البرلمان الأوروبي، في إطار الأحداث الإرهابية التي شهدتها العاصمة بروكسيل الشهر المنصرم.

 

 

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