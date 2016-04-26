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تحليل في الجول - أحمد حسن: غياب رمضان مؤثر على الأهلي أكثر من الـ3-0 ضد سموحة

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تحليل في الجول - أحمد حسن: غياب رمضان مؤثر على الأهلي أكثر من الـ3-0 ضد سموحة تحليل في الجول - أحمد حسن: غياب رمضان مؤثر على الأهلي أكثر من الـ3-0 ضد سموحة

يعتقد أحمد حسن قائد منتخب السابق أن الأهلي هو الأوفر حظا للفوز على سموحة اليوم الثلاثاء في الدوري، ولكن في نفس الوقت يواجه مشكلة كبيرة.

سموحة يستضيف الأهلي اليوم الثلاثاء، بعد أن حسم مباراة الدور الأول لصالحه 3-0 بعد أزمة حصار "أولتراس أهلاوي" لفندق إقامة الفريق الأحمر.

وقال الصقر لـFilGoal.com: "بصمات مارتن يول ظهرت مع الأهلي وهو ما جعل الفريق يمتلك تفوق خططيا في الملعب في المباريات الأخيرة بسبب التأثير للمدرب الذي ظهر على اللاعبين".

وتابع "الأهلي في الفترة الأخيرة يسير بخطى ثابتة، وهناك ثبات في التشكيل بجانب وجود عناصر هامة تستطيع إحداث الفارق في حال وجودهم على مستواهم العالي وتحديدا عبد الله السعيد الذي أصبح دوره مؤثرا للغاية في الخط الهجومي مع وجود مؤمن زكريا أو ماليك إيفونا أو عمرو جمال".

واستدرك "لكن هذا لا يمنع أن مواجهة سموحة ستكون صعبة جدا على الأهلي لأن المنافس يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأدوات فنية تجاري الأهلي وسترهقه".

وأردف "الأهلي يحتاج الفوز بشكل ضروري من أجل الاستمرار في الصدارة وتأكيد تفوقه في الدوري لحسم الأمر".

رمضان والـ3-0

وانتقل عميد لاعبي العالم للتحدث عن غياب رمضان صبحي نجم الأهلي عن مواجهة اليوم بسبب الإيقاف.

وأوضح الصقر "في رأيي، غياب رمضان صبحي سيؤثر على الأهلي فهو لاعب ليس له بديل وأصبح مفتاح لعب مهم للفريق ولزملائه، بالإضافة إلى ثقة الجماهير رغم صغر سنه".

عن نتيجة الدور الأول، قال: "لن تؤثر ثلاثية الدور الأول على الأهلي لأن في الوقت الحالي الفريق تغير تماما مع مارتن يول عما كان عليه خلال مباراة الهزيمة".

وأكمل "هناك أوقات تتعرض فيها الفرق الكبرى لهزيمة ثقيلة ولكن لن تؤثر على الأهلي اليوم".

وأتم "في المقابل سموحة يمتلك مجموعة لاعبين على مستوى مميز ولكن يعيبه فقط بعض البطء في خط الظهر".

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