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تونس تتجه إلى إجراء انتخابات بلدية فى مارس 2017

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تونس تتجه إلى إجراء انتخابات بلدية فى مارس 2017 تونس تتجه إلى إجراء انتخابات بلدية فى مارس 2017

>تتجه تونس نحو إجراء انتخابات بلدية، فى مارس 2017، أى بعد 6 سنوات على ثورة 2011، حسب ما أفاد "فرانس برس" رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار.

وقال رئيس الهيئة، "هناك نوع من الاتفاق (بين احزاب الائتلاف الرباعى الحاكم والحكومة والهيئة) حول تثبيت تاريخ مارس 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية".

وكان رئيس الحبيب الصيد، أعلن فى لقاء مع وسائل اعلام محلية الاسبوع الماضى ان الانتخابات البلدية ستجرى إما فى 12 أو 19 أو 26 مارس 2017.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت فى وقت سابق "خارطة طريق" لتنظيم الانتخابات البلدية فى نهاية أكتوبر 2016، ويتعين إصدار قانون خاص بالانتخابات البلدية وإعادة تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية بلدية بحسب صرصار الذى ذكر بأن دستور تونس الجديد الصادر فى 2014 ينص على وجوب ان "تغطى البلديات كامل التراب الوطنى ".

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مصر 365

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