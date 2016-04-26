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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة دبي للطاقة النووية

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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة دبي للطاقة النووية محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة دبي للطاقة النووية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - رعاه الله - بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل "لجنة دبي للطاقة النووية".

ونص المرسوم رقم / 15/ لسنة 2016 على أن يستبدل بنص المادة /1 / من المرسوم رقم /26/ لسنة 2009 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة النص التالي " تشكل في إمارة دبي لجنة دائمة تسمى "لجنة دبي للطاقة النووية" تلحق بالمجلس الأعلى للطاقة وتؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".

 كما أصدر سموه القرار رقم / 2 / لسنة 2016 الخاص بتسمية أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية وتتشكل من .. سعادة سعيد محمد أحمد الطاير رئيسا والمهندس وليد علي سلمان نائبا للرئيس والأعضاء.. الدكتور رياض محمد بالهول والدكتورعبد القادر إبراهيم الخياط والدكتورعلي محمد شاهين أحمد والمهندس يوسف أحمد عبد الدايم نصر الله.

ويعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صدورهما ويتم نشرهما في الجريدة الرسمية.
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