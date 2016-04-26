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هل تعيش ميج رايان قصة حب جديدة؟

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الثلاثاء 26-04-2016 13:57

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة الأمريكية الشهيرة ميج رايان Meg Ryan، تتجول بصحبة رجل مجهول، بشكل علني في أحد أحياء ولاية نيويورك الأمريكية.

وأثارت الصور تساؤلات كبيرة حول ماهية هذه العلاقة، إذ أنها المرة الأولى التي يرى فيها أحد ميج بصحبة أحد الرجال منذ انفصالها عن المغني الأمريكي جون ميلينكامب John Mellencamp في عام 2014.

واللافت أن الممثلة البالغة من العمر 54 عاماً بدت طبيعية وبإطلالة غير متكلفة ما يشير إلى أن العلاقة ليست في مراحلها الأولى.

يُذكر أن أطول علاقة في حياة ميج رايان هي زواجها من الممثل الشهير دينيس كويد Dennis Quaid ، إذ استمرا معاً منذ عام 1991 وحتى 2001 وأنجبت منه ابنها جاك Jack البالغ من العمر 23 عاماً.

 

 

 

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