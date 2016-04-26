أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

50 سينت يتفاجأ بابن ثالث له

Google+ Print

الثلاثاء 26-04-2016 14:51

صرح نجم الراب الأمريكي 50 سينت 50 Cent، أنه أصبح والداً للمرة الثالثة بعد أن اكتشف أن لديه ابناً ثالثاً تعرف عليه للمرة الأولى في إحدى حفلات المعجبين.

ونشر النجم البالغ من العمر 40 عاماً الخبر على إحدى صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي مرفقاً بصورة وتعليق جاء فيه:" حياتي مليئة بالمفاجآت هذا الطفل هو ابني دافين Davian"، إلا أنه لم يعلن عن هوية والدة الطفل.

كما نشر 50 سينت صورة تظهر رسالة وصلته عبر بريده الالكتروني من قبل مدرّسة ابنه دافين، الذي يعتقد أن عمره 10 أعوام، تشيد باجتهاده وذكائه.

يذكر أنه من المنتظر أن يدخل الطفل تحت وصاية سنت لتربيته والإنفاق عليه إلى جانب ابنه ماركيز جاكسون Marquise Jackson البالغ من العمر 18 عاماً وابنه Sire البالغ من العمر 3 أعوام.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي