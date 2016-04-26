50 سينت يتفاجأ بابن ثالث له

صرح نجم الراب الأمريكي 50 سينت 50 Cent، أنه أصبح والداً للمرة الثالثة بعد أن اكتشف أن لديه ابناً ثالثاً تعرف عليه للمرة الأولى في إحدى حفلات المعجبين.

ونشر النجم البالغ من العمر 40 عاماً الخبر على إحدى صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي مرفقاً بصورة وتعليق جاء فيه:" حياتي مليئة بالمفاجآت هذا الطفل هو ابني دافين Davian"، إلا أنه لم يعلن عن هوية والدة الطفل.

كما نشر 50 سينت صورة تظهر رسالة وصلته عبر بريده الالكتروني من قبل مدرّسة ابنه دافين، الذي يعتقد أن عمره 10 أعوام، تشيد باجتهاده وذكائه.

يذكر أنه من المنتظر أن يدخل الطفل تحت وصاية سنت لتربيته والإنفاق عليه إلى جانب ابنه ماركيز جاكسون Marquise Jackson البالغ من العمر 18 عاماً وابنه Sire البالغ من العمر 3 أعوام.