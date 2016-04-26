أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: عادل أمام يجمع كل النجوم في تريللر "مأمون وشركاه"

Google+ Print

الثلاثاء 26-04-2016 14:37

ثلاث دقائق هى عمر التريللر الأطول لمسلسلات رمضان 2016 ، ضمت بالكاد طابور النجوم الذين يشاركون الزعيم عادل أمام بطولة مسلسله الجديد "مأمون وشركاه"، من لبلبة بإطلالة مختلفة تماماً والنجم مصطفى فهمي وشيرين والممثل كمال أبو رية وخالد سليم وخالد سرحان وعدد من النجوم الجدد.
مسلسل "‫‏مأمون وشركاه"‬ يقدم قصة حياة رجل بخيل للغاية ومدى التغير الذي يطرأ على أسرته بعدما يعلمون حقيقة ثروته، ويقوم بدور البخيل مأمون الزعيم عادل أمام وزوجته النجمة لبلبة ويشاركهم البطولة، مصطفى فهمي ، ، خالد سليم ، ريم مصطفى، تامر هجرس، خالد سرحان، كمال أبو رية وغيرهم.
المسلسل من تأليف يوسف معاطي، و إخراج رامي إمام، و إنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي، وسيعرض حصرياً على قنوات:MBC – mbc 1.
شاهدوا التريللر الرسمي الأول للزعيم عادل أمام وشركاه:
">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة