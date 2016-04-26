بالفيديو: عادل أمام يجمع كل النجوم في تريللر "مأمون وشركاه"

ثلاث دقائق هى عمر التريللر الأطول لمسلسلات رمضان 2016 ، ضمت بالكاد طابور النجوم الذين يشاركون الزعيم عادل أمام بطولة مسلسله الجديد "مأمون وشركاه"، من لبلبة بإطلالة مختلفة تماماً والنجم مصطفى فهمي وشيرين والممثل كمال أبو رية وخالد سليم وخالد سرحان وعدد من النجوم الجدد.

مسلسل "‫‏مأمون وشركاه"‬ يقدم قصة حياة رجل بخيل للغاية ومدى التغير الذي يطرأ على أسرته بعدما يعلمون حقيقة ثروته، ويقوم بدور البخيل مأمون الزعيم عادل أمام وزوجته النجمة لبلبة ويشاركهم البطولة، مصطفى فهمي ، شيرين ، خالد سليم ، ريم مصطفى، تامر هجرس، خالد سرحان، كمال أبو رية وغيرهم.

المسلسل من تأليف يوسف معاطي، و إخراج رامي إمام، و إنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي، وسيعرض حصرياً على قنوات:MBC مصر – mbc 1.

شاهدوا التريللر الرسمي الأول للزعيم عادل أمام وشركاه:

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