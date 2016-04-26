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تأجيل ألبوم عمرو دياب إلا لمن يدفع للاستماع إلى أغانيه

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تأجيل ألبوم عمرو دياب إلا لمن يدفع للاستماع إلى أغانيه تأجيل ألبوم عمرو دياب إلا لمن يدفع للاستماع إلى أغانيه

الثلاثاء 26-04-2016 14:48

في خطوة غير متوقعة، تمّ تأجيل ألبوم الفنان من دون الإعلان عن أسباب التأجيل، ومن المقرر طرح الألبوم في الأسواق يوم الخميس المقبل وحتى الآن يعد هذا موعداً نهائياً.
الألبوم الذي يحمل اسم "أحلى وأحلى" كان من المفترض أن يطرح أمس في الأسواق إلا أن عمرو اكتفى فقط بطرحه عبر تطبيق إحدى شركات الاتصال مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث تحدد سعر الاستماع للألبوم كاملاً بدولارين.
وكانت شائعات قد انطلقت عن أنّ شركة "روتانا" تدخلت لمنع طرح الألبوم لحين الفصل في القضايا المنظورة بينها وبين عمرو دياب، إلا أن هدى الناظر مديرة مكتب عمرو نفت ما تم نشره في هذا السياق.
الألبوم المنتظر طرحه هو الأول الذي ينتجه عمرو على نفقته الخاصة من خلال شركة الإنتاج التي يملكها وهي "ناي فور ميديا"، بعدما انفصل عن روتانا التي استمر عمله معفا طيلة عشر سنوات كاملة.

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سيدتي

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