أحلام: لا أعرف مايا دياب ولم أجر جراحات تجميل في بيروت

القاهرة _ عمرو رضا

في الجزء الأخير من لقائها الحصري ببرنامج ET-بالعربي، جددت المطربة الإماراتية أحلام الحرب على من وصفتهم باعدائها فى لبنان، وادعت أنها لم تسمع من قبل بالمطربة مايا دياب، واعتذرت لكل من أساء فهم تغريدة "الزبالة" وتوعدت منتقديها بمعركة قضائية، وبعد هذا كله قالت إنها تحب لبنان أكثر من بعض اللبنانيين.

أحلام قالت إنها تجاوزت عن انتقادات البعض، ولكنها لا تغفر الاساءة، واعتبرت أن وصفها بالبدوية من بعض الاعلاميين اللبنانيين كان مقدمة للحرب على الفن الخليجي، وأعلنت غضبها ممن قالوا أنها تعلمت الموضة والتجميل على يد أهل بيروت، وقالت إنها لم تجر أي جراحة تجميل في لبنان، واستدركت قائلة "ولا خارجها"، وعندما طلب منها الرد على مايا دياب أقسمت بالله أنها لا تعرفها.

أحلام أكدت أنها تعشق لبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم، فقد عشقت وتزوجت وقضت شهر العسل في لبنان، ولا يمكن أن يفهم من تغريداتها أنها ضد لبنان، وأوضحت أنها لم تقصد إهانة الشعب اللبناني بتغريدة "الزبالة"، ولكنها كانت تقصد من أساءوا إليها بهذا اللفظ.

فهل تتجدد الحرب الاعلامية بين أحلام وأعدائها في بيروت؟ أم ينتظر الجميع كلمة القضاء العادل؟