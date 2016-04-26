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راندا البحيري تلقن الصبايا دروس الانتقام من الرجال

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الثلاثاء 26-04-2016 15:20

قديما تعلمنا الحب من فاتن حمامة ومشاعر المراهقة من السيدة ماجدة وبهجة الرومانسية من الشحرورة صباح، ولكن الآن يمكننا تعلم "دروس الانتقام" على يد الفنانة راندا البحيري، التي بدأت في تقديم نصائحها الساحرة لإزعاج الرجال عبر حسابها على موقع إنستقرام!!
نصيحة اليوم كما قالت راندا البحيري هدفها التعبير مساعدة الفتيات في التعبير عن الغضب اثناء مغادرة السيارة بطريقة مغايرة للمألوف إذ تقول: عندما تنزلين غاضبة من سيارته , لا داعي عزيزتي للحركة الشهيرة أي أن تغلقي الباب بعنف و قوة , انزلي واتركيه مفتوحا تماما هكذا سيضطر للنزول واغلاقه بنفسه صدقيني هذا سيزعجه أكثر .
تعليقات الفتيات جاءت كلها مشجعة لنصيحة راندا البحيري، وبعضهن وضعن لمساتهن لزيادة الازعاج، كاتخاذ قرار مغادرة السيارة في إشارة مرور، واضطر الرجل الوحيد المتابع للحساب أن يعلق بجملة واحدة .. ابليس حار في النساء!!

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سيدتي