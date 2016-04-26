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منظمة الصحة: على المسافرين إلى أنجولا التطعيم ضد الحمى الصفراء

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منظمة الصحة: على المسافرين إلى أنجولا التطعيم ضد الحمى الصفراء منظمة الصحة: على المسافرين إلى أنجولا التطعيم ضد الحمى الصفراء
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنه يجب على المسافرين إلى أنجولا التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء وحيازة شهادة سليمة تثبت هذا التطعيم وذلك فى نصيحة للناس المعرضين للخطر بشكل أكبر فى المناطق الحضرية بما فى ذلك العاصمة لواندا.

وقالت المنظمة فى بيان إن تفشى المرض بدأ فى ديسمبر وأدى إلى 1975 حالة إصابة مشتبه بها ووفاة 258 شخصا منذ ديسمبر.

وقالت إن برنامجا للتطعيم بدأ فى فبراير وصل إلى 7 ملايين شخص.

وقالت مارجريت تشان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تم اكتشاف حالات إصابة بالحمى الصفراء لها صلة بهذا التفشى فى دول أخرى بأفريقيا وآسيا، ونشعر بقلق بشكل خاص من تعرض المناطق الحضرية الكبيرة للخطر ونحث بقوة كل المسافرين إلى أنجولا ضمان حصولهم على تطعيم ضد الحمى الصفراء وحمل شهادة سارية المفعول."


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