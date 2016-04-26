التحقيقات:مقتل موظف كهرباء بالدقهلية بسبب خلافات ولا علاقة له بفاتورة العداد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ملابسات واقعة مقتل موظف بالكهرباء، حيث تبين من التحقيقات أن الحادث بسبب توقيع على أوراق وليس بسبب عدم سداد فاتورة الكهرباء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع مشاجرة داخل شقة - بمنطقة عزبة صبحى دائرة مركز بلقاس - يستـأجرها "أحمد .ق" عاطل - له معلومات جنائية تحت رقم 2618/13/3 سبق اتهامه فى 3 قضايا "ضرب" والسابق الحكم عليه فى جناية قتل بالسجن 7 سنوات وهروبه من سجن وادى النطرون فى يناير 2011، وقيامه بتسليم نفسه واستكمال العقوبة والإفراج عنه فى يناير 2014 عقب وفاء العقوبة.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "ياسر .و" رئيس تحصيل بهندسة كهرباء بلقاس، وأكد أقارب القتيل أن المتهم قتل الضحية بسبب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك كهرباء الشقة أثناء مطالبته له بسداد قيمتها .

وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن كشف حقيقة الواقعة وتبين أن المتوفى كان يعمل رئيس تحصيل بهندسة كهرباء بلقاس وليس من مهام عمله تحصيل فواتير الكهرباء ولا صحة لما أورده عمه أن التعدى كان بسبب الإدعاء بارتفاع قيمة الفاتورة .. حيث قام الجانى وزوجته باستدراج المجنى عليه للشقة محل الواقعة لمحاولة إجبارة على التوقيع على إيصال أمانة لمساومته به على التنازل عن الحكم الصادر لصالحة فى القضية رقم 2979/2016 جنح بلقاس "إيصال أمانة" غيابياً بالحبس سنة ضد نجل عم المتهم محصل كهرباء بهندسة بلقاس "مفصول"، وعندما حدثت بينهم مشاجرة تعدى على إثرها المتهم وزوجته بمساعدة الصادر ضده الحكم وأخرى عليه، مما أودى بحياته .. تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة فى الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط المتهمين بقتل محصل كهرباء فى الدقهلية لإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة