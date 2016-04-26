تجديد حبس شريف الروبى وآخرين لاتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل، وأحمد رمضان عبد السلام، وعمرو عز، وعدلى محمد، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وتكدير السلم والأمن العام.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، واستمعت نيابة الأحداث الطارئة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد هشام، فى الجلسة السابقة إلى أقوال شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل، وأحمد رمضان عبد السلام، وعمرو عز، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والدعوة للتظاهر فى 25 أبريل الجارى، كما استمعت النيابة لأقوال عدلى محمد أحمد، والمقبوض عليه، بدائرة قسم ثان أكتوبر.

ونسبت النيابة للمتهمين، فى القضية 58 حصر أحداث طارئة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، وعقد اجتماعات على مقهى بالجيزة. كما وجهت النيابة للمتهمين، الدعوة للتجمهر والتظاهر والمشاركة فى أحداث 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تهدف لتكدير السلم والأمن العام.

- حبس شريف الروبى وآخرين لاتهامهم بالتحريض ضد نظام الحكم 4 أيام

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