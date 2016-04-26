محافظ بنى سويف يفتتح محطة رفع فرعية لمشروع الصرف بقريتى بنى بخيت وبنى رضوان

افتتح المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، محطة الرفع الفرعية لمشروع الصرف الصحى بقريتى بنى بخيت وبنى رضوان التابعتين لمركز بنى سويف بطاقة 63 لتر/ ثانية، لخدمة 16 ألف نسمة بالقريتين، ضمن مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بتكلفة 55 مليون جنيه، والذى يخدم 40 ألف نسمة فى قرى (بنى عفان، بنى رضوان، وبنى بخيت) بمركز بنى سويف.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ مكونات المحطة، والتى تشمل بيارة بقطر 4 أمتار، وعنبر التشغيل، ومبنى المخزن، بخلاف غرفة الأمن، والسور الخارجى للمحطة.

واستمع "حبيب" من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لشرح موجز عن مراحل العمل فى المحطة التى تضمنت إنشاء شبكات انحدار بأقطار تتراوح من 160 مم إلى 500 مم بطول 6.650 كيلو متر ببنى بخيت، وشبكات انحدار بأقطار من 160 مم حتى 300 مم بطول 1.880 كم، علاوة على خط طرد قطر 300 مم بطول 3550 متر، حيث تصب المحطة فى محطة الرفع الرئيسية بقرية بنى عفان، والتى افتتحها المحافظ فى شهر مارس الماضى ضمن قائمة المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها بمناسبة عيد بنى سويف القومى، وذلك فى حضور النائبان: عبد الرحمن برعى، عاطف عبد الجواد، عضوا مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز بنى سويف، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، واللواء خالد سيد أحمد رئيس المدينة، والمهندس محمود السمرى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، والمهندس محمد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، ومسئولى الشركة المنفذة.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أن ملف الصرف الصحى له أولوية كبيرة فى خطة عمل المحافظة، حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة على مستوى المحافظة بداية من القرى والمناطق الأكثر احتياجا، ومن خلال تفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية، والاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب جهود الحكومة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه جارى التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لإدراج عدد من محطات المعالجة بالقرى فى أقرب خطة لتنفيذ توسعات بها لدعم منظومة الصرف الصحى، وللسماح بمزيد من المشروعات فى هذا القطاع.

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