الإسكندرية تتجمل استعدادا لاستقبال عيد شم النسيم

تجرى الاستعدادات حاليا على قدم وساق بأحياء الإسكندرية، و ذلك استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم، حيث تستقبل الإسكندرية خلال شم النسيم نحو 3 ملايين وافد.

وبدأت الأحياء بالاستعدادات المكثفة، خاصة التى تحوى على شواطئ أو متنزهات فى نطاقها الجغرافى، حيث قام حى المنتزه أول تحت إشراف وتواجد اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى، بمرافقة رضا السيد سكرتير عام الحى، بالمرور الميدانى لتفقد حالة الشواطئ من منطقة كورنيش العصافرة، وحتى منطقة الأقبال استعدادا لاستقبال شم النسيم والصيف، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من عمليات الترميم الموجودة حتى يستعيد حى المنتزه أول رونقه.

و فى حى الجمرك قام الحى بأعمال تبييض الأرصفه تحت إشراف اللواء خالد محيى الدين رئيس حى الجمرك، و ذلك بطريق الكورنيش، كما تمت أعمال كساء حديقتى عرابى والتحرير بطبقة من النجيلة، وذلك بإشراف إدارة المتابعة الميدانية، وعن طريق إدارة الحدائق بالحى، وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال فصل الصيف وأعياد الربيع.

و فى نفس السياق قامت إدارة الحدائق بحى غرب برئاسة محمد فهيم بزراعة وتنسيق وتنظيف ميدان باب سدرة وجميع الميادين الموجودة بنطاق حى غرب، وكذلك الحدائق، و تم الانتهاء من زراعة ونظافة جميع الميادين بالحى وجار أعمال النظافة والرى والتنظيف اليوميه.

على صعيد آخر تكثف المحافظة حاليا العمل على إنارة طريق الكورنيش، بدءا من المنتزه حتى منطقة القلعة، بزرع وتركيب أعمدة جديدة بدلا من الأعمده المكسورة، وتغيير التالف منها، بالإضافة إلى تغير الكابلات الكهربية التى أتلفها الصدأ والبارومة، والتى تهدد الشارع وحركة المارة، وذلك تحت إشراف الورش المركزية وجهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط.

وأشارت المحافظة إلى أن تطوير الكورنيش يتضمن تركيب 250 عمود إنارة جديد بطول الكورنيش، وأعمال إضاءة الجزيرة الوسطى للكورنيش كوجهة سياحية للمدينة بتكلفة تبلغ 6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إضاءة بدلا من التالفة، وتركيب كشافات LED جديدة موفرة بقدرة إضاءة عالية، و سيتم الانتهاء من تغيير جميع أعمدة إلانارة التالفة بطريق الحرية وإنارتها قبل شم النسيم استعدادا لموسم الصيف، علاوة على تطوير وإنارة كافة جداريات الإسكندرية ومنطقة القلعة، على أن تتم أعمال تطوير وإنارة جميع أنحاء الإسكندرية تباعا لخدمة جميع المناطق الأخرى المحرومة، وسيتم إعادة الشئ لأصله فى أعمال الحفر والرصف بعد الانتهاء من تركيب كافة الأعمدة، بالإضافة إلى استخدام كشافات LED الموفرة للطاقة تخفيضا لاستهلاك الكهرباء خلال موسم الصيف.

بالصور.. الإسكندرية تستعد لاستقبال شم النسيم بـ44 شاطئا.. الانتهاء من المزادات العلنية بقيمة 45 مليون جنيه.. إزالة جميع الإشغالات لعدم حجب رؤية البحر.. وتركيب كاميرات مراقبة وفسخ عقود المخالفين

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