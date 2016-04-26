سلطان بن سلمان يزور الجناح المصرى بمعرض سوق السفر الدولى بدبى

استقبل محمد يحيى راشد وزير السياحة، اليوم الثلاثاء، الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والاثار والتراث بالمملكة العربية السعودية.

وقام الأمير والوفد المرافق له بزيارة خاصة للجناح المصرى المشارك فى معرض سوق السفر الدولى بدبى، وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

تطرق اللقاء إلى عمق العلاقات المصرية السعودية وتميزها ودعم السعودية حكومة وشعبا الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حملة مباشرة فى السعودية وتشجيع السياحة والسفر إلى جميع المقاصد السياحية المصرية،لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الحملة قبل حلول شهر رمضان.

ومن جانبه، أشار الامير سلطان إلى إعتزامه زيارة مصر عقب إجازة عيد الفطرالمبارك.

واتسم اللقاء الذى استغرق أكثر من نصف ساعة بحالة من الود وروح إيجابية عالية بشأن سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر.