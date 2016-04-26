«الزراعة» تخاطب «تموين القليوبية» لاستلام القمح طبقا لكشوف الحصر وليس الحيازة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في كتابها الموجه إلى اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء القرار السابق والخاص بربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.

وخاطبت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتأكيد استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلى، والتى تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضى القديمة أو الصحراوية.

وشدد اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، على ضرورة التيسير على كافة المزارعين، أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كافة العوائق التى تواجههم، فضلا عن ضرورة حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية .

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضى، وبنك التنمية والإئتمان الزراعى ، لحصر المساحات التى لم ترد فى كشوف الحصر التى تم إعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.