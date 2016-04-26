أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 20 شخصا فى قصف لقوات المعارضة على مناطق الأسد بحلب

Google+ Print
مقتل 20 شخصا فى قصف لقوات المعارضة على مناطق الأسد بحلب مقتل 20 شخصا فى قصف لقوات المعارضة على مناطق الأسد بحلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن المعارضة المسلحة قصفت مناطق تسيطر عليها قوات الرئيس السورى بشار الأسد فى مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وأضاف مدير المرصد رامى عبدالرحمن- وفقا لقناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء، أن عشرات المدنيين قتلوا خلال قصف جوى نفذته قوات النظام على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بحلب فى الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن الخروقات المتكررة لوقف النار من قبل جيش النظام السورى أشعل الموقف الميدانى فى حلب، وبات يهدد بانهيار الهدنة المعلنة منذ فبراير الماضى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017