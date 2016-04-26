مقتل 20 شخصا فى قصف لقوات المعارضة على مناطق الأسد بحلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن المعارضة المسلحة قصفت مناطق تسيطر عليها قوات الرئيس السورى بشار الأسد فى مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وأضاف مدير المرصد رامى عبدالرحمن- وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن عشرات المدنيين قتلوا خلال قصف جوى نفذته قوات النظام على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بحلب فى الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن الخروقات المتكررة لوقف النار من قبل جيش النظام السورى أشعل الموقف الميدانى فى حلب، وبات يهدد بانهيار الهدنة المعلنة منذ فبراير الماضى.

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