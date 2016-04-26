ليلة_الأبطال - فيدال: بايرن ميونيخ مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال أرتورو فيدال متوسط ميدان بايرن ميونيخ أن فريقه يجب أن يتم وضعه بعين الاعتبار كمرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن جوسيب جوارديولا لن يعيبه خسارة البطولة في شيء.

ويواجه بايرن ميونيخ مضيفه أتليتكو مدريد ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة، يوم الأربعاء في حين أن لقاء الإياب يقام يوم 3 من الشهر المقبل.

وصرح فيدال لشبكة "ESPN":"أعتقد أن بايرن مرشح للفوز بدوري الأبطال، لأننا نمتلك اللاعبون والمدرب والأداء، لأن فريقنا يعد مشكلة للأندية التي يواجهها في مثل هذه المرحلة من البطولة، من الصعب على أي فريق أن يفوز على بايرن ميونيخ".

وأضاف "لا أعتقد أن نجاح جوارديولا من عدمه ستحدده تلك البطولة، لأنه مدرب كبير، أحد أفضل المدربين في العالم، هو يعرف مسبقا ما يعنيه أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، هو يعرف كل شيء عن كرة القدم، لكن بكل تأكيد لدينا فريق جيد ونأمل أن نفوز بدوري الأبطال مع بيب".

وعن مواجهة أتليتكو مدريد "ستكون مباراة صعبة للغاية، في الحقيقة هي معقدة، أتليتكو فريق جيد جدا بدنيا وقوي، سوف نحاول التركيز بنسبة 100% ونحجم من خطورتهم ولا نمنحهم أية مساحات".

وشارك فيدال هذا الموسم في 44 مباراة مع العملاق البافاري في كل المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 10 أخرين.