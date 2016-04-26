أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - فيدال: بايرن ميونيخ مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - فيدال: بايرن ميونيخ مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا #ليلة_الأبطال - فيدال: بايرن ميونيخ مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال أرتورو فيدال متوسط ميدان بايرن ميونيخ أن فريقه يجب أن يتم وضعه بعين الاعتبار كمرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن جوسيب جوارديولا لن يعيبه خسارة البطولة في شيء.

ويواجه بايرن ميونيخ مضيفه أتليتكو مدريد ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة، يوم الأربعاء في حين أن لقاء الإياب يقام يوم 3 من الشهر المقبل.

وصرح فيدال لشبكة "ESPN":"أعتقد أن بايرن مرشح للفوز بدوري الأبطال، لأننا نمتلك اللاعبون والمدرب والأداء، لأن فريقنا يعد مشكلة للأندية التي يواجهها في مثل هذه المرحلة من البطولة، من الصعب على أي فريق أن يفوز على بايرن ميونيخ".

وأضاف "لا أعتقد أن نجاح جوارديولا من عدمه ستحدده تلك البطولة، لأنه مدرب كبير، أحد أفضل المدربين في العالم، هو يعرف مسبقا ما يعنيه أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، هو يعرف كل شيء عن كرة القدم، لكن بكل تأكيد لدينا فريق جيد ونأمل أن نفوز بدوري الأبطال مع بيب".

وعن مواجهة أتليتكو مدريد "ستكون مباراة صعبة للغاية، في الحقيقة هي معقدة، أتليتكو فريق جيد جدا بدنيا وقوي، سوف نحاول التركيز بنسبة 100% ونحجم من خطورتهم ولا نمنحهم أية مساحات".

وشارك فيدال هذا الموسم في 44 مباراة مع العملاق البافاري في كل المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 10 أخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع