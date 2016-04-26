30 فريقًا مصريًا يتنافسون للمشاركة في مسابقة الغواصات الآلية بـ«ناسا» نهاية يونيو

عصام شرف : مصر دائماً رائدة في احتضان وتشجيع شباب المبدعين والمبتكرين لتمثيل بلادنا عالميًا

محمد عبود المشرف على المسابقة: المسابقة تؤهل المشاركين إلى التطوير في مجالات البترول والغاز والخدمات البحرية

كتب – محمد سامي

تعقد النهائيات العربية والمحلية للمسابقة الدولية للغواصات الآلية يومي الجمعة والسبت القادمين 29 و30 أبريل بمقر نادي المعادي الرياضي واليخت بالقطامية، وذلك لاختيار أفضل 5 فرق مصرية وأفضل فريقين عربيين لتمثيل مصر والعالم العربي في النهائيات الدولية، التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 26 يونيو 2016 بمقر وكالة ناسا لعلوم الفضاء والاستكشاف بولاية “تكساس” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعقد المسابقة للعام الخامس على التوالي بنجاح كبير وتقدم منقطع النظير في مجالات تكنولوجيا الـ ROV والروبوتات البحرية، حيث استطاع شباب مصر طوال مشاركتهم الأعوام الماضية في المسابقة المحلية والدولية أن يثبتوا للعالم أجمع أن مصر لديها قدرات وخبرات وشباب ذو كفاءة علمية وتكنولوجية، وتستطيع أن تنافس أكثر الدول تقدمًا وتطورًا في هذه المجالات التكنولوجة الحديثة، كما أن لديها القدرة على تطوير هذه التكنولوجيات وتطويعها لخدمة احتياجات ومتطلبات الوطن.

وتمكن الفريق المصري الذي فاز بالمركز الخامس عالميًا في نهائيات عام 2014 بأمريكا من تصنيع غواصة آلية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي تستطيع القيام بمهام بحرية، استكشافية معقدة لصالح هيئة قناة السويس والموانئ البحرية بخليج السويس وذلك بالتعاون مع جامعة السويس، مما شجع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رعاية ودعم المسابقة العام الماضي وهذا العام .

من جهته، قال المهندس محمد عبود، المشرف العام على المسابقة، ورئيس المؤسسة الدولية للإبداع وريادة الأعمال، وهو ممثل المسابقة على المستوى المحلي والإقليمي، إن هذه المسابقة واحدة من أهم المسابقات العالمية، والتي تنظم في مصرللعام الخامس على التوالي حيث أن لها ارتباطا مباشرًا بالعديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة البترول والغاز والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أنها ستساهم بشكل كبير في فتح أسواق عمل جديدة للشباب المصري وفي نقل خبرات تكنولوجية حديثة ومتطورة مما يسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المحلية والبحث العلمي في هذه المجالات الحديثة.

وأضاف عبود، أن المسابقة تهدف لإكساب المتسابقين والمشاركين العديد من المهارات والتكنولوجيات الحديثة المرتبطة بتصنيع وتصميم وتطوير الغوصات والروبوتات الآلية كما تكسبهم الخبرات العلمية والتقنية اللازمة لسوق العمل المرتبط بهذه التكنولوجيات الحديثة والأخذ في الانتشار والتوسع على مستوى العالم.

منا جانبه، قال الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس مؤسسة شرف للتنمة المستدامة الشريك الرئيسي في المسابقة، إن استضافة مصر لأول نهائيات عربية بمشاركة 6 فرق من السعودية والإمارات وتونس والأردن وليبيا إنما هو نابع من دور مصر وكونها قلب العالم العربي ويجب أن تكون دائماً سباقة ورائدة في احتضان وتشجيع شباب المبدعين والمبتكرين العرب ومساعدتهم في تمثيل بلادهم وعالمنا العربي خير تمثيل في المنافسات العلمية والدولية الكبرى.

يشار إلى أن مسابقة هذا العام شارك فيها أكثر من 67 فريقا يمثلون 25 جامعة مصرية و 10 مدارس ثانوية وإعدادية من مختلف محافظات مصر تأهل منهم للنهائيات المحلية 30 فريقا مصريا يتنافسون لاختيار أفضل 5 فرق ستمثل مصر في النهائيات الدولية بوكالة “ناسا” للفضاء في نهاية شهر يونيو القادم.