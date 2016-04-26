10 أحذية تكتمل بها خزانتك

كل سيدة منا تحلم بامتلاك الخزانة المثالية التي تحتوي على كل ما تحتاجه مع جميع إطلالاتها، والخزانة المثالية لا يمكن أن تكتمل بدون امتلاك 10 أنواع من الأحذية جمعناها لك في ما يلي:

- حذاء أسود كلاسيكي

يمكن أن نقول إن هذا الحذاء هو أكثر حذاء تحتاجينه، إذ يتناسب مع جميع إطلالاتك، وننصحك باختيار تصميم مريح حتى تستمتعي بانتعاله كل مرة.

- حذاء لحمي بسيط

يمكن لهذا النوع من الأحذية أن يضيف طولاً لساقيك، فلا تترددي في اقتنائه سواء كان بتصميم كلاسيكي بسيط أو صندلاً مريحاً.

- حذاء بكعب عريض

يوفر الحذاء ذو الكعب العريض توازناً وراحة عند المشي، ويمكن أن يناسب إطلالاتك النهارية أو إطلالات العمل.

- صندل بكعب كامل

اختاري هذا الحذاء بالكعب المحشو أو Wedges مع إطلالات العمل في الأيام الصيفية أو مع الإطلالات النهارية لتحصلي على تنسيق متكامل.

- حذاء برباط

من أبرز اتجاهات هذا الموسم، وننصحك بانتعاله مع فستان أو تنورة قصيرة لتظهري تصميمه المميز.

- حذاء بلاتفورم

يضيف هذا النوع من الأحذية لك طولاً إضافياً سواء كان بكعب عالٍ أو مسطح، ويمكن انتعاله في العديد من الإطلالات الجذابة، فلا تترددي في اختياره لتكملي به خزانتك.

- حذاء لمّاع

تعد الأحذية اللماعة من الضروريات في خزانتك، إذ تتناسب مع إطلالاتك الكاجوال وتضفي بريقاً إضافياً على إطلالات السهرات.

- بوت مريح

لتتألقي في الليالي الماطرة وفي الأجواء الباردة، عليك أن تمتلكي حذاء بوت بتصميم عصري جذاب.

- حذاء بلون لافت

يمكنك أن تشاهدي التأثير الرائع الذي يضفيه الحذاء الملوّن على إطلالتك، ولتشرقي في كل مرة تنتعلينه فيها، اختاريه بلون مشرق كالأحمر أو الفوشي.

- حذاء مسطح بتصميم جذاب

لا يمكن لأي سيدة أن تستغني عن الحذاء المسطح، ولكن ننصحك باختيار تصميم عصري جذاب حتى تكتمل إطلالتك.