هل اشترت جينيفر لوبيز لونين مختلفين من هذه الحقيبة؟

يبدو أن النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، لم تقاوم إعجابها الشديد بحقيبة Paloma purse من تصميم كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، حتى إنها اقتنت حقيبتين بلونين مختلفين.

تتميز هذه الحقيبة بتصميمها العملي، وببصمة لوبوتان التي تظهر في اللون الأحمر على جانبيها، حيث اختارت لوبيز اللونين الأسود والبني منها، لتنسقها مع إطلالاتها العصرية، ففي الإطلالة الأولى حملت النجمة حقيبتها السوداء مع إطلالة سوداء كاملة وحذاء مسطح، بينما رفعت شعرها ببساطة، وزيّنت إطلالتها بأحمر شفاه جذاب، أما في الإطلالة الثانية فقد اختارت الحقيبة البنية مع إطلالة رسمية باللون الرمادي، وفي الإطلالة الثالثة شاهدنا الحقيبة السوداء مرة أخرى مع فستان أسود قصير وحذاء "بوت" طويل بتصميم لافت.

شاهدي إطلالات جينيفر لوبيز حاملة نفس الحقيبة، وشاركينا رأيك.