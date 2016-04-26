أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - توتي سيعلن عن تجديد عقده مع روما خلال أيام

Google+ Print
تقرير - توتي سيعلن عن تجديد عقده مع روما خلال أيام تقرير - توتي سيعلن عن تجديد عقده مع روما خلال أيام

نفى محمد حبشي وكيل أعمال مارتن يول المدير الفني للأهلي الأنباء التي ترددت عن رغبة المدرب الهولندي الرحيل بسبب حصوله على عروض تدريبية في المنطقة العربية.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت حول وجود عروض خليجية وأخرى أوروبية لمارتن يول خلال الفترة الجارية وأن المدرب الهولندي يفكر فيها.

وتحدث وكيل أعمال مارتن يول لـFilGoal.com قائلا:"يول لا يرغب في الرحيل عن الأهلي".

وأضاف"هو سعيد للغاية مع الأهلي ويشعر براحة كبيرة للعيش في والأجواء المحيطة به".

وعن انتشار تلك الأنباء علق"لا أعلم من أين تأتي تلك الأنباء، فلا يوجد لدينا أي عروض له من أي مكان".

وأتم"كما أن قرار يول النهائي هو البقاء مع الأهلي للظفر بالبطولات وأن يواصل الفوز معه بالألقاب القارية".

ويستعد الأهلي لملاقاة سموحة يوم الثلاثاء في ملعب الإسكندرية في إطار الجولة 25 من الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة