تقرير - بالفيديو.. موسم ديلي ألي قد ينتهي بسبب ' لكمة '

نفى محمد حبشي وكيل أعمال مارتن يول المدير الفني للأهلي الأنباء التي ترددت عن رغبة المدرب الهولندي الرحيل بسبب حصوله على عروض تدريبية في المنطقة العربية.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت حول وجود عروض خليجية وأخرى أوروبية لمارتن يول خلال الفترة الجارية وأن المدرب الهولندي يفكر فيها.

وتحدث وكيل أعمال مارتن يول لـFilGoal.com قائلا:"يول لا يرغب في الرحيل عن الأهلي".

وأضاف"هو سعيد للغاية مع الأهلي ويشعر براحة كبيرة للعيش في مصر والأجواء المحيطة به".

وعن انتشار تلك الأنباء علق"لا أعلم من أين تأتي تلك الأنباء، فلا يوجد لدينا أي عروض له من أي مكان".

وأتم"كما أن قرار يول النهائي هو البقاء مع الأهلي للظفر بالبطولات وأن يواصل الفوز معه بالألقاب القارية".

ويستعد الأهلي لملاقاة سموحة يوم الثلاثاء في ملعب الإسكندرية في إطار الجولة 25 من الدوري المصري.