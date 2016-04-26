دفاع «اقتحام التبين» يشكك في تقارير مصابي الشرطة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة الدفاع خلال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام قسم التبين”.

وطالب المحامي أحمد أبو نيل، بعرض فيديوهات القضية على جهة حيادية، وعرض مصابي الشرطة على الطب الشرعي لبيان طبيعة الإصابات الملحقة بهم، وذلك بسبب ما وصفه بالتراخي في التقارير الطبية الواردة بأوراق القضية.

ودفع الدفاع بانتفاء تلك الجريمة لخلو الأوراق من أي دليل لارتكاب المتهمين لها، وانتفاء الأركان المادية والمعنوية للاتهامات المسندة إليهم.

كانت نيابة جنوب القاهرة، قد أسندت للمتهمين وعددهم 47، بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.