دفاع متهمين في «اقتحام قسم التبين»: لا صلة لهم بالواقعة

نبه المستشار محمد شيرين فهمي، في بداية الجلسة اليوم من “اقتحام قسم التبين” ، على المدعي بالحق المدني على الالتزام بحضور الجلسات، وإلا سيٌعتبر تاركاً لدعواه المدنية، بعد أن أشار القاضي له بتغيبه الجلسة الماضية.

وبدأت مرافعة محامي المتهمين، أرقام 13 و 15 و 20 و 27 و 44 في أمر الإحالة ، ، مشيراً الى رفض الترافع عن عدد من المتهمين في مثل تلك القضايا ، وأنه لا يترافع سوى عن من ساء حظه، على حد قوله .

ليؤكد على أن موكله لا صلة لهم بالواقعة، موضحًا بأن المتهم عبد الفضيل محمد، هو صاحب كشك ، كان يقوم بتقديم مأكولات امام القسم الشرطة ، اما عن محمود عبد الغفار الذييعمل كبائع أنابيب، لا يعرف غير ذلك وفق قوله .

وأشار الدفاع، إلى إيمانه بأنه لا حياة و لا إستثمار بلا أمن و لا أمان بلا أمن ، مؤكداً على شهود الإثبات بالقضية هم زملاء للدفاع وأبناء دائرة واحدة .

ليؤكد بأن الواقعة شهدت خلطاً للحابل بالنابل ، وزٌج بأبرياء لا صلة لهم بالواقعة على حد قوله ، مشددًا على أن موكله، محمد عبد الوهاب، الفقير على حد تعبيره، أثبت بشكل رسمي أنه لم يتواجد بمحل الواقعة، وأن موكله إبراهيم يوسف عبد المقصود يعمل في صيانة وغسيل إطارات السيارات أمام القسم ، هو و “إبراهيم فرج ” الذي لا يترك مكانه في العمل وحدة مرور التبين .

وشدد الدفاع على أن موكليه المتهمين الخمسة، هم صدقاً ويقيناً، لا صلة لهم بالواقعة محل الدعوى، على حد قوله .

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.