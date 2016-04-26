أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المقاتلات البريطانية تقصف أهدافا لتنظيم داعش فى سوريا والعراق

Google+ Print
المقاتلات البريطانية تقصف أهدافا لتنظيم داعش فى سوريا والعراق المقاتلات البريطانية تقصف أهدافا لتنظيم داعش فى سوريا والعراق

أعلنت وزارة دفاع بريطانيا الثلاثاء، قصف مقاتلاتها لعدد من الأهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق على مدى الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية- فى بيان- أن طائرات (التورنادو) هاجمت الأحد، الماضى مجمعا لتنظيم داعش وقصفت موقعا لقناص فى غرب العراق.، بينما دمرت طائرة "ريبر" بدون طيار يوم الجمعة منشأة لتصنيع السيارات المفخخة وسيارة للإرهاببين فى سوريا.

وقدمت طائرات "التايفون" الدعم للقوات العراقية فى غرب العراق، فى حين دمرت "التورنادو"جسرا وموقعا للاتصالات فى شمال البلاد.

كما قصفت مقاتلات "التورنادو" يوم الخميس مجمعا محصنا للتنظيم الارهابى فى غرب العراق باستخدام قنابل "بيفواى" المحسنة شديدة الدقة.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرات "التايفون" قدمت الدعم الجوى للقوات العراقية التى تقاتل التنظيم فى غرب العراق يوم الأربعاء، بينما دمرت "التورنادو" مبنيين فى شمال البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365