المقاتلات البريطانية تقصف أهدافا لتنظيم داعش فى سوريا والعراق

أعلنت وزارة دفاع بريطانيا الثلاثاء، قصف مقاتلاتها لعدد من الأهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق على مدى الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية- فى بيان- أن طائرات (التورنادو) هاجمت الأحد، الماضى مجمعا لتنظيم داعش وقصفت موقعا لقناص فى غرب العراق.، بينما دمرت طائرة "ريبر" بدون طيار يوم الجمعة منشأة لتصنيع السيارات المفخخة وسيارة للإرهاببين فى سوريا.

وقدمت طائرات "التايفون" الدعم للقوات العراقية فى غرب العراق، فى حين دمرت "التورنادو"جسرا وموقعا للاتصالات فى شمال البلاد.

كما قصفت مقاتلات "التورنادو" يوم الخميس مجمعا محصنا للتنظيم الارهابى فى غرب العراق باستخدام قنابل "بيفواى" المحسنة شديدة الدقة.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرات "التايفون" قدمت الدعم الجوى للقوات العراقية التى تقاتل التنظيم فى غرب العراق يوم الأربعاء، بينما دمرت "التورنادو" مبنيين فى شمال البلاد.

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