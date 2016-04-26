حركة الشباب تقتل 5 جنود فى هجوم على قاعدة للجيش الصومالى

>قال ضابط فى الجيش، إن مقاتلى حركة الشباب الصومالية المتشددة هاجموا قاعدة عسكرية صومالية، اليوم الثلاثاء، وقتلوا خمسة جنود خلال ساعتين من الاشتباكات العنيفة، قرب بلدة بيدوة بشمال غرب الصومال.

وقال الكابتن ادن نور لرويترز، من بيدوة "شن متشددو الشباب الهجوم فى وقت مبكر من الصباح. قتل خمسة جنود، وأصيب 12 آخرون." وأضاف أن 6 من مسلحى الشباب قتلوا.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب إن الحركة نصبت كمينا لشاحنة تقل قوات لتعزيز القاعدة فقتلت 11 جنديا واستولت على سبع بنادق. وأضاف لرويترز "نسفنا الشاحنة باستخدام قنبلة ثم نصبنا الكمين، ولم يتسن التحقق من عدد القتلى على نحو مستقل. وضخمت الحركة من أعداد ضحايا هجماتها فى الماضى .