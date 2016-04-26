شاهد فى حريق ملهى العجوزة: المتهمون طلبوا حجز طاولة لم تكن متوفرة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، لشهادة حسين حسن رمضان أحد العاملين فى ملهى "بار الصياد" الليلى بالعجوزة، خلال محاكمة 4 متهمين فى حادث حرقه، والذى راح ضحيته 17 شخصًا، وذلك بتهمة الحرق العمدى المقترن بجريمة القتل.

وقال الشاهد إن المتهمين دخلوا إلى الملهى الليلى يريدون أن يحجزوا طاولة لأربعة أشخاص، إلا أنه فى ذلك التوقيت، لم يكن طلبهم متوفرا، فأخبرتهم بأنه لا يوجد مكان لهم فى الوقت الحالى، وطلبت منهم الرحيل والعودة فى وقت لاحق، ما أثار غضبهم واتصلوا بآخرين وبعدها غادروا الملهى، وعاد محمد المجنون "أحد المتهمين" بعد نصف ساعة بصحبة 2 "بودى جارد" من ملهى ليلى آخر، للتوسط له بالدخول، فرفضت ذلك أيضا، وبعدها هددوا بأنهم سيثأرون لكنى لم أعيرهم أى انتباه".

وأضاف الشاهد أنه غادر الملهى عقب انتهاء فترة عمله بالملهى، ليفاجأ بخبر حرق الملهى على يد المتهمين صبيحة اليوم التالى.

وصول المتهمين بحرق ملهى العجوزة لنظر ثانى جلسات محاكمتهم