أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شاهد فى حريق ملهى العجوزة: المتهمون طلبوا حجز طاولة لم تكن متوفرة

Google+ Print
شاهد فى حريق ملهى العجوزة: المتهمون طلبوا حجز طاولة لم تكن متوفرة شاهد فى حريق ملهى العجوزة: المتهمون طلبوا حجز طاولة لم تكن متوفرة
استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، لشهادة حسين حسن رمضان أحد العاملين فى ملهى "بار الصياد" الليلى بالعجوزة، خلال محاكمة 4 متهمين فى حادث حرقه، والذى راح ضحيته 17 شخصًا، وذلك بتهمة الحرق العمدى المقترن بجريمة القتل.

وقال الشاهد إن المتهمين دخلوا إلى الملهى الليلى يريدون أن يحجزوا طاولة لأربعة أشخاص، إلا أنه فى ذلك التوقيت، لم يكن طلبهم متوفرا، فأخبرتهم بأنه لا يوجد مكان لهم فى الوقت الحالى، وطلبت منهم الرحيل والعودة فى وقت لاحق، ما أثار غضبهم واتصلوا بآخرين وبعدها غادروا الملهى، وعاد محمد المجنون "أحد المتهمين" بعد نصف ساعة بصحبة 2 "بودى جارد" من ملهى ليلى آخر، للتوسط له بالدخول، فرفضت ذلك أيضا، وبعدها هددوا بأنهم سيثأرون لكنى لم أعيرهم أى انتباه".

وأضاف الشاهد أنه غادر الملهى عقب انتهاء فترة عمله بالملهى، ليفاجأ بخبر حرق الملهى على يد المتهمين صبيحة اليوم التالى.

وصول المتهمين بحرق ملهى العجوزة لنظر ثانى جلسات محاكمتهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365