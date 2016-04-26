بالصور.. ضبط 243 كيلو رنجة و81 كيلو كبدة فاسدة قبل عيد شم النسيم بالإسكندرية

شنت مديرية التمون بالإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والكتب الدورية والمنشورات والقوانين، استعدادا لاستقبال عيد شم النسيم، حيث قامت حملة اليوم مشكلة من مفتشى تموين وسط، بضبط 243 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و150 كيلو زيتون مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط 81 كيلو كبدة وكلاوى منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

من جهة أخرى تم سحب عينات من الدقيق والقمح والمكرونة من المطاحن التابعة للإدارة ومصنع مينا للمكرونة لإرسالها للتحليل للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ اللازم حيال المخالفات.

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