والدة أحد ضحايا ملهى العجوزة للدفاع: "لو طلعتوهم هنقتلهم بأيدينا"

هاجم أهالى ضحايا حادث احتراق الملهى الليلى بالعجوزة، ، والذى راح ضحيته 17 شخصًا، أعضاء هيئة دفاع المتهمين الأربعة، خلال جلسة محاكمتهم بتهمة الحرق العمدى المقترن بجريمة القتل.

وقالت والدة أحد الضحايا خلال الجلسة موجهة حديثها لدفاع المتهمين، "انتوا بتدافعوا عن مين.. دول قتلوا ولادنا.. ولو طلعتوهم منها إحنا اللى هنقتلهم بأيدينا"، كما رددت وباقى الأهالى "منكم لله.. ربنا ينتقم منكم ويحرق قلبكم زى ما حرقتوا قلبنا".

وطالبت والدة أحد الضحايا المدعى بالحق المدنى بالتحدث للمحكمة قائلة، "أنت ما بتتكلمش ليه.. سايبهم هما بس اللى يدافعوا عنهم"، ليرد الأخير "أنت مش هتعرفينى شغلى".

وأحالت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، المتهمين للمحاكمة بعدما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائى، وتقرير الصفة التشريحية عن الواقعة، اللذان أكدا ضلوع المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الواقعة.

- بدء ثانى جلسات المتهمين بحريق ملهى العجوزة بسماع أقوال الشهود