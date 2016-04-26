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بدء امتحانات المرحلة الابتدائية في سوهاج‎

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بدء امتحانات المرحلة الابتدائية في سوهاج‎ بدء امتحانات المرحلة الابتدائية في سوهاج‎

امتحانات الابتدائية – أرشيفية

بدأت، اليوم الثلاثاء، امتحانات النقل بالصف الثاني، الثالث، الرابع، والخامس الابتدائي بمحافظة سوهاج، “الفصل الدراسي الثاني”.

ويؤدي الامتحانات 438 ألفًا، و323 طالبًا وطالبة، في 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وقال عبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إن جميع المدارس استعدت لأداء الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة استعدادًا جيدًا.

وأضاف ” يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية في جميع الصفوف”، مشيرًا إلى أن الامتحانات سوف تستمر حتى يوم 7 مايو المقبل .

 

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