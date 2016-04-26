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بالصور..رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء الكليات للبيئة يدرسون تطوير مشروع الخطارة

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بالصور..رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء الكليات للبيئة يدرسون تطوير مشروع الخطارة بالصور..رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء الكليات للبيئة يدرسون تطوير مشروع الخطارة
قال ناصر الجندى، مسئول إعلام جامعة الزقازيق، إن خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، قام بزيارة مشروع الخطارة لتفقده ووضع رؤية لتطويره.

وأضاف مسئول الإعلام بالجامعة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تفقد المشروع ومناقشة آليات تطويره على الطبيعة فى وجود المتخصصين من كلية الزراعة وباقى التخصصات.

وأشار إلى أنه قد رافق رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، ووكلاء الكليات لشئون البيئة والأمين المساعد أشرف صلاح، وعلاء عباس مدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص.

رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء الكليات للبيئة يدرسون تطوير مشروع الخطارة (1)

رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء الكليات للبيئة يدرسون تطوير مشروع الخطارة (2)

رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء الكليات للبيئة يدرسون تطوير مشروع الخطارة (3)

رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء الكليات للبيئة يدرسون تطوير مشروع الخطارة (4)


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