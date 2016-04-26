السبكى يعرض”الماء والخضرة والوجه الحسن” بسوق الفيلم بمهرجان”كان” السينمائى

كشف تقرير للمؤسسة “فارايتى ” السينمائية،عن دخول الفيلم المصري الجديد “الماء والخضرة والوجه الحسن” للمخرج يسري نصرالله قائمة الأفلام العربية المقرر عرضها فى سوق الفيلم بالدورة 69مهرجان “كان” السينمائي الدولى المقرر إقامته بالفترمن 11 الى 22مايو المقبل

وتدور أحداث الفيلم في أحدى قرى، المنصورة وهوأنتاج أحمد السبكى ، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وبطولة ليلي علوي ،منة شلبي ،باسم سمرة ،أحمد داوود، ومحمد فراج.

وتجسد ليلى علوى بالفيلم شخصيَّة مدرسَة لغة إنكليزية، تعمل في دبي فترة طويلة، ولكن، وعلى الرغم من نجاحها والعائد المادي العالي الذي كانت تتقاضاه في دبي، إلا أن حنينها لمدينتها المنصورة التي ولدت فيها كان اقوى لتقرَّر العودة بشكل نهائي الى مصر،وبوصولها الى وطنها الام تعيش مدرسَة اللغة الانكليزية العديد من المواقف الصعبة لا سيما مع تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية في بلدها، فتلجأ الى الريف حيث تشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة بين احضان الطبيعة.

يذكر أن يسري نصرالله قد شارك بفيلمه الأخير “بعد الموقعة” في مهرجان كان السينمائي قبل 3 أعوام.،و انتهى من كتابة فيلمه الجديد في عام 2000، و رشح له الممثل باسم سمرة إلا إن المشروع قد توقف فأعاد كتابته أكثر من مرة، إلى أن وصل للسيناريو النهائي بالتعاون مع السيناريست أحمد عبدالله.

سوق الفيلم التابع لمهرجان كان السينمائي هو أكبر الأسواق السينمائية في العالم، وتأسس عام 1959 لخدمة كافة العاملين في صناعة السينما،بينما تعد “فارايتي” أعرق المؤسسات الإعلامية في مجال صناعة الترفيه

بالعالم منذ عام 1905.