صور.. إزالة 38 حالة تعدي على أراضٍ زراعية بإحدى قرى أسيوط‎

التعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأضاف “الدسوقي”، أن استمرار الحملات يأتي حفاظًا على الرقعة الزراعية.

ولفت المحافظ، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إلى وجود خطة لإزالة كافة التعديات، تباعًا بعد حصرها بالتعاون مع مديريتي الأمن، والزراعة.

وكانت رئاسة مركز ومدينة ديروط، قد قامت بتنفيذ قرارات الإزالة لعدد 38 حالة تعدي على أراضي زراعية، وأملاك دولة بقرية مسارة.

وقال أيمن محروس، رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم تنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدي على أراض زراعية بقرية مسارة، وذلك عقب تحرير محاضر لهم لإزالة التعديات.

وأوضح “محروس”، أنه تم استخدام معدات أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة الوحدة المحلية، والوحدات المحلية القروية التابعة للمركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة ديروط، على استمرار الحملات، وإزالة كافة التعديات، والمتابعة الدورية، واليومية.

كما أكد على التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للقانون، والمتعدين على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .