النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للتحقيق في مخالفات إنشاء مرسى سياحي بسوهاج

مراسل ONA

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 من المسؤولين للمحاكمة العاجلة.

وجاءت وظائف المسؤولين المتهمين كالآتي: مفتشة بحماية النيل بكوم أمبو سابقاً، ومهندس بحماية النيل بهندسة كوم أمبو سابقا، ومهندس هندسة نيل أسوان السابق، ومهندسة هندسة نيل أسوان الحالي، و مهندس حماية النيل بكوم أمبو الحالي.

وباشرت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التي شابت عملية إنشاء مرسى سياحي عالمي لصالح إحدى الشركات الكبرى، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف عبد العاطي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب>

وأمرت النيابة بتشكيل لجنه برئاسة المستشار المالى بالمحافظة و عضوية كل من مدير إدارة المراسي و مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، و مهندس حماية النيل بأسوان، وباحث قانوني، ومفتش حماية النيل بكوم أمبو، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان، وقد انتهت اللجنة في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسؤولية المتهمين أنفي البيان عن بعض المخالفات.

كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسؤولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستى 6/12/2007 و9/12/2010 على منح شركة سقارة للمراسى نسبة منشأت غير ثابتة تزيد عن 26 % من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن نسبة المنشأت الغير ثابتة لا تتجاوز 10 % من إجمالى المساحة المخصصة للمرسى.

> وكذلك إبلاغ المستشار النائب العام بشأن المخالفات المنسوبة للمختصين بشركة سقارة للمراسى باعتبارها من الشركات الخاصه التي تخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية، كما أمرت بـإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونا بشأن ما أسفر عنه التحقيق والتصرف فى القضية الماثلة حيال الارض المخصصة للشركة المشار إليها بالتحقيقات.