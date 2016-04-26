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محمد يوسف لـ في الجول: سموحة صعب على الأهلي لهذا السبب.. وخطورته في اسمين

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محمد يوسف لـ في الجول: سموحة صعب على الأهلي لهذا السبب.. وخطورته في اسمين محمد يوسف لـ في الجول: سموحة صعب على الأهلي لهذا السبب.. وخطورته في اسمين

"مباراة صعبة للغاية فالأهلي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة" هكذا تحدث حلمي طولان المدير الفني لسموحة عن مواجهة الفريق الأحمر يوم الثلاثاء.

ويستضيف سموحة في ملعب الإسكندرية منافسه الأهلي لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

ويخوض سموحة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يتصدر الأهلي المسابقة بـ53 نقطة.

وتحدث حلمي طولان لـFilGoal.com قبل مواجهة الأهلي وكل ما يلي على لسانه.

"مباراة صعبة للغاية أمام الأهلي الذي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة في كل مبارياته".

"الأهلي هو أفضل فريق في حاليا يلعب كرة قدم جماعية".

"الأهلي حاليا شبيه بالفرق الأوروبية فهو لديه أكثر من ميزة تجعلني أؤمن بذلك الأمر".

"فهو يلعب كرة قدم جماعية مميزة للغاية، كما أن لاعبيه لديهم مهارة فردية كبيرة، وكل لاعب منهم يستطيع خلق أزمات للمنافسين بالحلول الفردية".

سبب استبعاد ثنائي الفريق

"استبعدت إبراهيم صلاح وياسر إبراهيم من قائمة المباراة بسبب الإصابة التي يعانيان منها".

"إبراهيم صلاح شارك في المران مرتين فقط بسبب إصابته ففضلت إراحته بدلا من أن تتفاقم إصابته".

"أما ياسر إبراهيم فهو تعرض للإصابة منذ أربع أيام لذلك لن يستطيع المشاركة في المباراة".

تكرار الثلاثية

"مباراة الدور الأول التي فاز بها سموحة بثلاثية دون رد ليس لها أدنى علاقة باللقاء المقبل".

"لا أسعى لتكرار أي شيء، فهدفي هو أن أقدم مباراة جيدة أمام أحد أقوى الفرق في إفريقيا حاليا".

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