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ربيع ياسين لـ في الجول: هكذا يفوز الأهلي على سموحة.. وامنحوا الشيخ وصالح فرصة

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ربيع ياسين لـ في الجول: هكذا يفوز الأهلي على سموحة.. وامنحوا الشيخ وصالح فرصة ربيع ياسين لـ في الجول: هكذا يفوز الأهلي على سموحة.. وامنحوا الشيخ وصالح فرصة

يرى ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق أن مباراة الأهلي وسموحة اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ25 لمسابقة الدوري تعد تحدي جديد لمدرب الفريق مارتن يول.

الأهلي يدخل المباراة متصدرا للدوري بفارق 11 نقطة عن الزمالك، فيما يأتي سموحة رابعا برصيد 41 نقطة.

وقال ياسين لـFilGoal.com: "الأداء أمام يانج أفريكانز التنزاني كان متباينا".

وأضاف المحلل الحالي لإذاعة الشباب والرياضة "كان هناك تخبط في الناحية الدفاعية للفريق".

واحتاج الأهلي لتدخل +90 من عبد الله السعيد للمرور من عقبة يانج أفريكانز 2-1 في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وشرح ياسين "الأهلي قادر على الفوز إذا حرص على تقارب الخطوط واستغلال الكرات العرضية والتصويب بعيد المدى".

وشدد "من الضروري أن يحصل أحمد الشيخ وصالح جمعة على فرصة، الأهلي لم يدفع ملايين في صفقات استقدامهم من أجل أن نراهم على دكة البدلاء".

وأتم "على مارتن يول أن يخرج كل ما في جعبة لاعبي الفريق في مباراة اليوم".

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فيديو اليوم السابع