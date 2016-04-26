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محامي الإسماعيلي لـ في الجول: لسنا قلقين من خصم نقاط بسبب أنطوي

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محامي الإسماعيلي لـ في الجول: لسنا قلقين من خصم نقاط بسبب أنطوي محامي الإسماعيلي لـ في الجول: لسنا قلقين من خصم نقاط بسبب أنطوي

نفى نصر عزام المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي وجود تهديدات بخصم نقاط من رصيد الدراويش في الدوري، بسبب القضية التي يختصمه فيها نادي دريمز الغاني بسبب مستحقات مهاجمه السابق جون أنطوي.

ويطالب دريمز من خلال شكوى رسمية ضد الإسماعيلي لدى الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على نسبته من قيمة بيع أنطوي إلى الشباب السعودي في يناير 2015 الذي رحل منه بنهاية الموسم إلى الأهلي.

وقال عزام لـFilGoal.com: "لا توجد أي تهديدات بخصم نقاط من رصيد الإسماعيلي بسبب هذه القضية، موقفنا سليم ولا نشعر بالقلق".

وأوضح "الإسماعيلي قدم مستنداته وفتح باب المرافعة في القضية والتي نعتمد من خلالها أن لنا مستحقات تقدر نحو 550 ألف دولار لم نحصل عليها من الشباب السعودي".

وأتم "قدمنا شكوى في الأساس ضد نادي الشباب نطالب فيها بمستحقاتنا المتأخرة".

يذكر أن الإسماعيلي تعرض لعقوبة بخصم 6 نقاط من رصيده عام 2014 بسبب المستحقات المتأخرة لصالح وكيل لاعبه السابق جون أويري.

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