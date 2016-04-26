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السيطرة على حريق هائل التهم 8 منازل بسوهاج‎

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السيطرة على حريق هائل التهم 8 منازل بسوهاج‎ السيطرة على حريق هائل التهم 8 منازل بسوهاج‎

أرشيفة

مراسل «ONA»:

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل نشب في 8 منازل بناحية أولاد سالم بمركز دار السلام، بسبب ماس كهربائي.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق هائل بناحية قرية أولاد سالم –دائرة المركز .

انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده، وتبين أنه نشب في 8 منازل مبنيه بالطوب اللبن والبلوك الابيض،  ملك كل من : “جاد الحق علي ، وأشرف محمود، وعاصم محمود، وجمال الدين عبدالموجود، وكليب عبدالعظيم، وشعبان أحمد، وعادل محمد، وسمير أحمد”.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في نفوق رأسين ماشية وبعض الأجهزة الكهربائية ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1825 إدارى المركز، وجار العرض على النيابة العامة .

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